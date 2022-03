NBA》自爆起初不喜歡被叫「獨角獸」 波辛傑斯憶當下反應：那啥？

波辛傑斯。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕明星前鋒波辛傑斯(Kristaps Porzingis)有221公分的身高,同時也具有投籃能力、技巧性、能攻能防,相當罕見,因此具有「獨角獸」綽號,雖然在巫師的首場比賽就展現了「何謂獨角獸」,但他也在賽後自爆一開始不喜歡這個綽號。

巫師新同學波辛傑斯今日繳出全隊最高的25分5籃板,助球隊以133:123贏球,而好表現也讓總教練、隊友們直呼「獨角獸」的綽號是名符其實,主帥W.安賽爾德(Wes Unseld Jr.)就直言波辛傑斯不一般,對於綽號感到不意外,確實是稀有人才,而庫茲馬(Kyle Kuzma)也指出221公分的人具有三分能力非常獨特。

請繼續往下閱讀...

不過賽後波辛傑斯卻自爆起初其實並不喜歡「獨角獸」的綽號,他說:「你知道嗎?其實一開始我並不喜歡,我心想獨角獸是什麼?沒聽過這個詞彙,杜蘭特(Kevin Durant)給了我這個綽號,不過我現在喜歡了,覺得它能夠代表我打球的方式,我會試著去接受,試著像獨角獸一樣打球。」

波辛傑斯生於拉脫維亞,生涯至今6個球季場均繳18.7分7.8籃板1.9阻攻,投籃命中率44.2%,三分命中率35.3%,平均三分出手5.1次。

Kristaps Porzingis hasn't always been a fan of the nickname "Unicorn," but now he embraces it and tries to play like one on the court. pic.twitter.com/r4dQGxHZ69