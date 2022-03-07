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NBA》自爆起初不喜歡被叫「獨角獸」 波辛傑斯憶當下反應：那啥？

2022/03/07 12:14

波辛傑斯。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕明星前鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）有221公分的身高，同時也具有投籃能力、技巧性、能攻能防，相當罕見，因此具有「獨角獸」綽號，雖然在巫師的首場比賽就展現了「何謂獨角獸」，但他也在賽後自爆一開始不喜歡這個綽號。

巫師新同學波辛傑斯今日繳出全隊最高的25分5籃板，助球隊以133：123贏球，而好表現也讓總教練、隊友們直呼「獨角獸」的綽號是名符其實，主帥W.安賽爾德（Wes Unseld Jr.）就直言波辛傑斯不一般，對於綽號感到不意外，確實是稀有人才，而庫茲馬（Kyle Kuzma）也指出221公分的人具有三分能力非常獨特。

不過賽後波辛傑斯卻自爆起初其實並不喜歡「獨角獸」的綽號，他說：「你知道嗎？其實一開始我並不喜歡，我心想獨角獸是什麼？沒聽過這個詞彙，杜蘭特（Kevin Durant）給了我這個綽號，不過我現在喜歡了，覺得它能夠代表我打球的方式，我會試著去接受，試著像獨角獸一樣打球。」

波辛傑斯生於拉脫維亞，生涯至今6個球季場均繳18.7分7.8籃板1.9阻攻，投籃命中率44.2%，三分命中率35.3%，平均三分出手5.1次。

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