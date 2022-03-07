木棒聯賽》「今天一定會贏平鎮！」 三民龍將校友神預言成真？

味全龍洪瑋漢。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕110學年度高中木棒聯賽今天冠軍戰三民高中對平鎮高中，面對超級強敵平鎮，三民強勢挑戰隊史首冠，味全龍外野手洪瑋漢為三民校友，他語氣堅定地說，「我相信今天學弟一定能擊敗平鎮奪冠。」

洪瑋漢與中信兄弟左投呂彥青是高中同學，曾仁和大他們一屆，2014年洪瑋漢高中畢業進入台體，後來到台中市成棒隊發展，2019年季中選秀味全第16輪指名選入，去年在一軍出賽38場，打擊率1成67。

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洪瑋漢表示，這屆木棒聯賽他都有在關注三民學弟表現，去年拿下聯賽第3名這一批球員以高二為主，經過一年磨合，今年經驗和默契更好，能打進冠軍戰並不意外，「他們進4強我有打電話給張老師（三民青棒總教練張榮勳）說恭喜。」

洪瑋漢說，張榮勳教練很兇，以前在球隊看到他會怕，在球場上就像魔鬼，但場下變成天使，會和選手打成一片，分得很清楚。

這屆木棒聯賽平鎮「扣倒」穀保家商、高苑工商，戰力超強，不過洪瑋漢認為，平鎮雖強，但球是圓的，或許這兩場「扣倒勝」平鎮選手心態會鬆懈，這就是三民的機會。

洪瑋漢說，這兩屆木棒聯賽三民打出好成績，相信之後青少棒好手會認同三民是支好球隊，更願意進來發展，而且當時他在球隊沒有室內打擊練習場，現在都有了，整體設施和環境更完善，三民從以前到現在的特色就是很團結。

回顧過去參加木棒聯賽，洪瑋漢表示，高二那年有曾仁和、呂彥青，三民打進前8強，高三輸東石在12強止步，印象最深刻的不是木棒聯賽，反而是高三打第一屆黑豹旗，8強賽跟平鎮打到延長賽11局，最後才以4:5落敗。

洪瑋漢笑說，當時總教練是林家祥，祥總很厲害，彷彿有預知未來的能力，常在球場演練進攻時二、三壘有跑者，然後讓二壘跑者假裝跌倒，誘使投、捕手牽制二壘，三壘快腿跑者再伺機奔回本壘得分。

不斷演練還真的收到成效，第一屆黑豹旗8強賽三民對平鎮比賽後半段，三民進攻二、三壘有人，平鎮投手宋文華看二壘跑者離壘過遠還跌倒，冷不防牽制二壘，結果三壘跑者拔腿狂奔回本壘得分追平逼入延長賽，跑回這一分的正是洪瑋漢。

洪瑋漢出身善化少棒、善化青少棒，國中畢業前夕西苑、中農、南英都有意延攬，最終選擇到三民，他說，「我這人比較重恩情，國二時三民就叫我去了，加上我覺得三民實力滿強的，所以決定去那邊。」

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