WNBA》7屆明星遭俄羅斯拘留 前五角大廈官員憂：恐成高級人質

格林娜是7屆WNBA明星與2屆奧運金牌得主。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕WNBA7屆全明星、兩屆奧運金牌得主格林娜（Brittney Griner）在昨日傳出因持有大麻煙彈遭俄羅斯拘留的消息，前五角大廈高級官員憂心，在如此敏感的時刻，格林娜恐成為俄羅斯與美國談判的高級人質。

WNBA球星時常在休賽季時前往俄羅斯打球賺錢，格林娜效力於俄羅斯聯賽的強隊葉卡捷琳堡隊（UMMC Ekaterinburg）多年，今年也一如往常的前往俄羅斯打球，但卻在昨日傳出她因為被海關驗出行李中有著含哈希什（Hashish）油（一種大麻油）的煙彈而遭到拘留的消息。

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俄羅斯先前出兵入侵烏克蘭，在這個敏感時刻又傳出格林娜遭拘留的消息，美國務卿布林肯（Antony Blinken）也被記者詢問美國總統拜登（Joe Biden）該如何幫助格林娜重返美國？不過布林肯以隱私為由，不願透露更多細節，僅籠統地回答：「不論一名美國人在世界上各處被拘留，我們理所當然地都會提供各種幫助，這也包含俄羅斯。」

根據《Yahoo》新聞報導，格林娜在俄羅斯入侵烏克蘭之時遭拘留，人們擔心她可能會被捲入西方國家與俄羅斯的角力當中，一位前五角大廈的官員就向媒體透露，她擔心俄羅斯可能把格林娜視為一個「高級人質（high-profile hostage）」做為俄羅斯與美國的談判中相當具有價值的籌碼。

貝勒大學的學生在比賽中高舉釋放格林娜的標語。（USA TODAY Sports）

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