NBA》無解的進攻機器 約基奇超狂大三元率金塊逆轉鵜鶘

約基奇第四節和延長賽一夫當關替球隊逆轉鵜鶘。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕金塊今天主場遭遇明星賽後還未嘗敗績的鵜鶘,雖然首節先聲奪人,但遭到對手逆襲,眼看勝利要拱手讓人,本場回歸的約基奇(Nikola Jokic)開始大殺四方,末節和延長賽一人獨砍30分,全場46分12籃板11助攻,帶領金塊138:130氣走鵜鶘。

Nikola Jokic in tonight's @nuggets W:



46 points

12 boards

11 assists

3 steals

4 blocks



No one has recorded that stat line since steals and blocks started being tracked pic.twitter.com/F46QO1J736