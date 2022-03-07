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NBA》無解的進攻機器 約基奇超狂大三元率金塊逆轉鵜鶘

2022/03/07 13:14

約基奇第四節和延長賽一夫當關替球隊逆轉鵜鶘。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天主場遭遇明星賽後還未嘗敗績的鵜鶘，雖然首節先聲奪人，但遭到對手逆襲，眼看勝利要拱手讓人，本場回歸的約基奇（Nikola Jokic）開始大殺四方，末節和延長賽一人獨砍30分，全場46分12籃板11助攻，帶領金塊138：130氣走鵜鶘。

金塊開局雖打出一波34：13高潮，看似勝券在握，未料後續風雲變色，英葛蘭（Brandon Ingram）中場前飆進神奇中場壓哨進球，幫助鵜鶘半場打完追到只剩5分落後。

易籃後，金塊似乎還未從不可置信的進球中甦醒，鵜鶘也藉機把握機會，第三節尾聲反超對手，並維持領先進入決勝節。倒數3分鐘，落後達11分的金塊靠約基奇追分，他開啟MVP身手，不論是外圍切入、低位單打、製造犯規樣樣使出，加上對方關鍵時刻4罰僅2中，金塊正規時間扳平戰局，續命至延長賽。

第四節打得對方毫無招架之力的約基奇，延長賽繼續火力全開，即使對手啟動包夾他也能迎刃而解，甚至將射程範圍衍生至三分線外，打得對手只能俯首稱臣，延長賽個人獨拿7分，在全場沸騰球迷面前守住勝利。

約基奇成為歷史上第2位能夠達成45分大三元，並且投籃命中率還保持在70%以上的球員，前一位達成此壯舉的是名人堂球星張伯倫（Wilt Chamberlain）。A.戈登（Aaron Gordon）挹注28分，莫里斯（Monte Morris）18分，海蘭德（Bones Hyland）11分，J.格林（JaMychal Green）10分。

英葛蘭個人狂砍38分9助攻仍未能替球隊守下勝利，麥考倫（CJ McCollum）24分9助攻，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）19分14籃板，葛拉漢（Devonte' Graham）12分。

金塊收下2連勝。（今日美國）

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