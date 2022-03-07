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NBA》騎士壞消息！主力中鋒J.艾倫手指骨折無限期缺陣

2022/03/07 13:25

騎士主力中鋒J.艾倫。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士近期狀況下滑，今日雖在主場以104：96擊敗傷兵累累的暴龍，但比賽中主力中鋒J.艾倫（Jarrett Allen）卻受傷提前退場，而賽後球團宣布J.艾因手指骨折，將無限期缺陣。

起先本場比賽第二節J.艾倫是遭遇左股四頭肌挫傷提前退場，但賽後根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，J.艾倫手指骨折，將會無限期缺陣，目前並不清楚手受傷的時間點，J.艾倫本場上場10分鐘，4投3中攻下6分，另有2籃板2阻攻。

騎士本季穩坐東部季後賽席位，不過近期狀況下滑，近8場比賽吞6敗，目前戰績37勝27敗，排名東部第6，領先緊追在後的暴龍3場。J.艾倫本季打出生涯年，出賽55場，場均16.3 分10.9籃板1.3阻攻，命中率67.7%，並且還遞補入選生涯首次明星賽。

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