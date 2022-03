NBA》騎士壞消息！主力中鋒J.艾倫手指骨折無限期缺陣

騎士主力中鋒J.艾倫。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕騎士近期狀況下滑,今日雖在主場以104:96擊敗傷兵累累的暴龍,但比賽中主力中鋒J.艾倫(Jarrett Allen)卻受傷提前退場,而賽後球團宣布J.艾因手指骨折,將無限期缺陣。

起先本場比賽第二節J.艾倫是遭遇左股四頭肌挫傷提前退場,但賽後根據《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)指出,J.艾倫手指骨折,將會無限期缺陣,目前並不清楚手受傷的時間點,J.艾倫本場上場10分鐘,4投3中攻下6分,另有2籃板2阻攻。

騎士本季穩坐東部季後賽席位,不過近期狀況下滑,近8場比賽吞6敗,目前戰績37勝27敗,排名東部第6,領先緊追在後的暴龍3場。J.艾倫本季打出生涯年,出賽55場,場均16.3 分10.9籃板1.3阻攻,命中率67.7%,並且還遞補入選生涯首次明星賽。

