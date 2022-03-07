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PLG》上季MVP張宗憲表現起伏？勇士教練許晉哲這樣看

2022/03/07 13:23

台北富邦勇士張宗憲。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕上季榮膺P. LEAGUE+年度MVP的台北富邦勇士明星球員張宗憲，前一場狂轟28分，昨天對桃園領航猿卻只拿4分，本季表現起伏大，但勇士教練許晉哲並不這麼認為，而是提出兩大因素導致其變化。

張宗憲上季平均每場繳出41.6％投籃命中率，可得15.6分、2.9助攻、2.5籃板和1.8抄截，榮膺年度MVP肯定，更入選年度第一隊以及防守第一隊，堪稱最大贏家。

攤開本季數據，張宗憲曾連4戰得分個位數，期間更因腳踝及腰部不適而缺陣，總計出賽13場，場均投籃命中率31.8％，可得11.9分、2.7籃板、3.1助攻和1.3抄截，在得分輸出確實與去年有落差。

相較於外界放大張宗憲的起伏，勇士教練許晉哲強調，他不覺得子弟兵有任何狀況，若要深究其表現上的變化，他倒是分析出兩大關鍵因素，其一是張宗憲本季得身兼控衛和得分後衛，在場上的轉換，無論心理或身體上都得再調適得更快，此外，張宗憲是各隊嚴加看管的對象，出手也變得很困難。

張宗憲前一場在2月19日對高雄鋼鐵人狂飆28分，昨天相隔兩週後再度出戰領航猿，他上半場5投盡墨，沒有分數進帳，直到第3節後段才進球，總計8投2中拿4分，另有7籃板、2助攻。

許晉哲認為，這可能就像張宗憲所說的一場比賽手感不好，而他也希望球隊不只是單靠一名明星球員，昨天對領航猿就是想讓大家都打到球，全隊13人上陣都有得分進帳，最後以20分收下3連勝。

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