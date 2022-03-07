日職》指控火腿單方面讓球員價值下滑！ 球員工會提出抗議

西川遙輝、大田泰示兩人和新球隊簽下的合約都與原本身價相差甚遠。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿在去年季末宣佈不與取得自由球員資格的外野手西川遙輝、大田泰示以及投手秋吉亮三人續約引發關注，日本職棒球員工會今天正式向火腿抗議，直言此舉單方面讓球員價值下降。

西川遙輝與大田泰示兩人是球隊主力外野手，秋吉亮也是過往具有實績的投手，選擇直接不續約的反常做法也引發熱議，當時GM稻葉篤紀指出，此舉這是尊重球員的權利，並表示球員在不受限制的情況下，選擇包括海外在內的新球隊非常重要。

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最終橫濱以5000萬日圓簽下去年薪水高達1億3000萬的大田泰示，年薪高達2億4000萬的西川遙輝也被樂天以推定8500萬年薪簽下，兩人身價都大幅下滑，上季防禦率2.70的秋吉亮至今還沒有被任何一支球隊簽下。

球員工會抗議，實際上被Non-tender（不續約）的兩位球員：西川遙輝與大田泰示，都簽下了超過原本球團減薪限制的合約，秋吉亮甚至還沒有辦法與日本職棒球團簽約。球員工會直言這只是單方面地讓選手的價值下滑，並對此提出抗議。

此外球員工會也指出，當時日本火腿表示不續約的行為是與球員協商過的結果，但他們表示事實並非如此，火腿在沒有事先通知的情況下就告知球員不續約，球員工會也提出強烈抗議，認為此舉不僅傷害信任關係，也背叛球迷與一般社會的期待。

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