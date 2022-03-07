MLB》得利於封館？道奇左打主砲傷勢恢復順利仍指：有利有弊

馬恩西去年例行賽最後一場不幸受傷，無緣出戰季後賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇左打主砲馬恩西（Max Muncy）去年例行賽封關戰不幸遭遇手肘尺骨附屬韌帶撕裂，季後賽也未能提供火力，近日他受訪時透露傷勢狀況，表示進展順利，並指出封館對於傷勢恢復有利有弊。

馬恩西近日接受洛杉磯當地媒體訪問，談到手肘傷勢，他透露感覺很好並且近期做揮棒訓練，進展順利。然而談到封館所帶來的影響，他則透露有好有壞，他說：「封館確實有助於恢復時間，但同時也很棘手，有更多時間恢復健康，但無法和球團人員合作、交談。」

請繼續往下閱讀...

即便能夠獲得更多的時間養傷，但馬恩西也認為如果獲得球團人員幫助，可能能夠獲得更好的治療。而目前大聯盟和球員工會的勞資協商尚未達成協議，不過即便尚不清楚新球季何時開打，但馬恩西表示自己會做好準備。

大聯盟封館期間，各隊行政職員包括總經理和教練團在內，都無法任意和球員接觸，因此也有許多球團人士都曾發聲表示無法掌握球員目前的狀況。

馬恩西是在去年10月4日例行賽封關戰受傷，當時守備時與打者相撞，躺在地上表情痛苦，甚至無法戴起手套，後來也在季後賽缺陣，起先球團先是以脫臼稱呼，但後來馬恩西親口指出是手肘尺骨附屬韌帶撕裂。

MM Injury pic.twitter.com/GTU6mFGK3H — Dodgers Dougout Podcast （@Dodgers_Dougout） October 3, 2021

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法