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中職》兄弟重大變革！ 獨家網路轉播將採全訂閱收費

2022/03/07 14:54

兄弟Twitch的主場網路轉播將採收費制度。（兄弟提供）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟自2020年開始與直播平台Twitch合作，開設BROTHERS TV【中信兄弟官方頻道】，目前總觀看次數超過2,000萬次！2020-2021年受新型冠狀病毒COVID-19疫情影響，中華職棒閉門開賽及限制現場觀眾人數等防疫措施，導致球迷無法盡興觀賞比賽，此時Twitch「中信兄弟官方頻道」成為球迷與球員間的重要羈絆，在家防疫也能與球員即時互動！

兩年前中信兄弟球團因應轉播市場的趨勢與變化，率先開啟「製播分離」模式，球賽轉播之製作權及內容呈現由球團完全主導，球團100%掌握球賽轉播品質及流程，也因此可以成立Twitch「中信兄弟官方頻道」，真正提供球迷需要的內容。高成本、高品質的內容應由消費者直接付費才能讓環境更進步更健康，這樣的市場趨勢中信球團率先做出運動產業的突破，開創主場網路轉播全收費觀看機制。

Twitch「中信兄弟官方頻道」預計於3月15日開啟獨家全訂閱收費觀看模式，屆時將帶給球迷朋友更多、更豐富的節目內容！包含大家期待的「全象主場－獨家雙主播」，由蔡明里及楊正磊兩位主播輪番上陣，帶給球迷朋友最專業的播報內容，另外將有更多全新節目、活動企劃等，並結合球團各項資源，包含最新商品、贊助商優惠、會員專屬、球場活動等，也將推出早鳥訂閱優惠方案，能以最超值的價格享受兄弟們最多元的節目，陸續也將推出更多活動與優惠！

「全象主場－獨家雙主播」，由蔡明里及楊正磊兩位主播輪番上陣。（兄弟提供）

OTT全收費觀看一直是體育轉播市場期望的目標，也是全世界優質內容面對現今市場的趨勢。中信兄弟球團希望讓棒球運動產業突破現況，一起將中華職棒領向更好的OTT新時代！

Twitch「中信兄弟官方頻道」訂閱優惠。（兄弟提供）

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