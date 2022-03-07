少棒》世界少棒聯盟國手選拔賽首度移師台東 4月連串比賽

今年世界少棒聯盟（LLB）少棒及青少棒國手選拔賽，場地首度移師台東，將於4月開賽。台東縣府今天率紅葉國小小朋友北上參加記者會。（台東縣府提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕今年世界少棒聯盟（LLB）少棒及青少棒國手選拔賽，場地首度移師台東，將於4月開賽。縣長饒慶鈴表示，台東縣不但睽違14年再次爭取到職棒賽事的舉辦，並將從今年起作為每年謝國城盃全國賽場地，也是台東首次辦理國手選拔賽，非常令人期待。

教育處說明，此次LLB選拔賽，為讓自全國各縣市遠道而來的球隊體驗「棒球原鄉台東」獨有的文化，這次賽事與延平鄉公所合作，於4月16日在紅葉國小舉辦開幕園遊會，將安排吃喝玩樂相關活動，並提供園遊券，讓參賽球隊免費體驗在地布農文化特色。

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此屆LLB少棒選拔賽由中華電信冠名贊助，全名為「中華電信謝國城全國少棒錦標賽」於4月17至24日舉行；台灣中油潤滑油事業部冠名贊助「國光牌謝國城全國青少棒錦標賽」，將於4月23日至5月1日舉辦，除賽事冠名贊助，並提供卑南國中交通車與球場機具「機油」及棒球設備器材，讓學校能夠在最好的訓練環境下，取得國手資格勇奪佳績。

饒慶鈴今天到台北市參加賽事冠名記者會，由紅葉國小棒球員以報戰功表演作為開場。饒慶鈴表示，謝國城盃棒球全國賽為國手選拔賽事之一，獲冠球隊可參加角逐世界少棒聯盟（威廉波特少棒賽、美國密西根州泰勒青少棒賽）亞太區代表權，過去由中華民國棒球協會在台北市主辦，今年起改由「台灣世界少棒聯盟」獲得世界少棒聯盟授權主辦台灣賽事，非常高興「謝國城盃少棒與青少棒全國賽」從今年起，接下來能夠每年都在台東縣辦理，這也是台東第一次辦理國手選拔賽。

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