NBA》締造神鬼紀錄後 金塊冷血中鋒約基奇這麼說

約基奇。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕病癒回歸的約基奇（Nikola Jokic），展現上季MVP全能身手，助金塊加班力退近況甚佳的鵜鶘，更締造媲美張伯倫（Wilt Chamberlain）、詹姆斯（LeBron James）等傳奇球星的神鬼紀錄，賽後這位塞爾維亞長人輕描淡寫回應：「我對關鍵投籃感到很自在，因為隊友們相信我。」

約基奇戰情吃緊時挺身而出，第4節、延長賽獨砍30分，全場22投16中，繳出46分、12籃板、11助攻、4火鍋、3抄截，率領前3節落後10分的金塊，在丹佛主場大逆轉，驚險斬斷來犯的鵜鶘4連勝，貢獻28分的隊友A.戈登（Aaron Gordon）說：「他接管戰局，就是值得一看的奇觀。他每場比賽繳出誇張數據，我們就會贏球。」至於金塊總帥馬龍（Malone Malone）如此形容愛將在休息室的情緒反應：「冷靜，他是冷血殺手啊。」

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外冷內熱的約基奇，靠著瘋狂得分、組織能力，成為所有球隊防守噩夢，不但金塊贏得近12戰的第10勝，他本季第17三雙演出也領先群雄。據統計，27歲約已是「上古神獸」張伯倫之後，聯盟第2位挾70%命中率完成「45分大三元」，並同樣成為史上第2位單一賽季兩度完成「40分大三元」的中鋒，而他生涯累計74次三雙，也僅差最多的中鋒前輩張伯倫4次。

此外，約基奇還繼2010年詹皇後，締造40分大三元外加4火鍋的紀錄；也是聯盟自1973-74賽季開始統計阻攻、抄截數據後，唯一單場「40分、10籃板、10助攻、3抄截、3火鍋」達標的球員。

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