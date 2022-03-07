足球》切爾西叫價高達30億英鎊 傳大聯盟小熊隊老闆有意收購

芝加哥小熊老闆里克斯與其家族有意收購英超豪門切爾西。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯軍事入侵烏克蘭，日前英超豪門切爾西老闆、俄羅斯富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）也因輿論壓力宣布將出售球隊。據英媒《Sky News》記者Mark Kleinman報導，MLB芝加哥小熊老闆里克斯（Tom Ricketts）家族有意收購切爾西，並預計將持續與合夥人商討報價。

近期俄羅斯軍事襲擊烏克蘭，導致英國對其實施經濟制裁，迫使阿布拉莫維奇必須割愛，將這支英超巨頭、歐冠衛冕軍以至少30億英鎊（約39.8億美元）天價兜售。Kleinman指出，在所有潛在買家中，里克斯家族無疑是最吸睛，且也極有機會從阿布拉莫維奇手中買下經營了19年的切爾西；且早在2018年，里克斯家族就曾表態有意收購義甲的AC米蘭。

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里克斯家族於2009年以8.45億美元買下小熊，同時購入Comcast SportsNet Chicago電視台（現NBC Sports Chicago），並翻新瑞格利球場、發展出自家體育平台Marquee Sports Network。美國商業雜誌《富比士》去年4月統計，小熊球團市價為33.6億美元，因此要購入豪門切爾西不無可能。

另外，leinman報導中也提到，其餘潛在賣家如「嘴砲拳王」麥葛雷格（Conor McGregor）、洛杉磯道奇股東波利（Todd Boehly）、英國房地產大亨坎迪（Nick Candy）及土耳其富豪Muhsin Bayrak，均表示有意願對切爾西出價。

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