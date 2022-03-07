NBA》近十場僅拿兩勝！ 美媒撰文點出勇士本季致命弱點

勇士隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管勇士目前仍以43勝21敗位居西部第二，但近十場僅獲2勝8敗，經讓他們跟排名第三的灰熊之間沒有勝差，對此美媒點出勇士本季最令人擔心的一項數據。

在美國時間星期日以124：116敗給湖人的比賽中，勇士全場的罰球僅19罰9中，命中率僅47.4%，相比湖人21罰18中，命中率85.7%之間有很大的差距，且該場比賽中勇士的外線命中率高達44.1%，僅比他們的罰球命中率低一些些而已，這樣的數據對一支希望衝擊冠軍的球隊來說絕對是一大隱憂。

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總教練柯爾（Steve Kerr）被問到球隊罰球問題時表示：「我們的球員每天都會練習罰球，同時陣中的教練也在想辦法幫助他們，這需要持續的努力才能擺脫這樣的困境。我知道當自身的球隊發生狀況且近況不佳時，相對的對手在對上你的時候就會非常順利。」

勇士本季的團隊罰球命中率僅以76%排在聯盟第21名，這樣的成績甚至比戰績排在聯盟末段班的雷霆還糟，在過去10場比賽裡，他們更只有73.9%的罰球命中率，這樣的數據也多少影響了他們的戰績，勇士本季在爭冠的過程中遇到非常多傷病困擾，但罰球這項籃球場上的基本得分要素不該成為阻礙他們奪冠的關鍵，若他們能在例行賽尾聲的這段時間找回罰球狀態的話，那他們在季後賽將成為一支更出色的球隊。

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