中職》新球隊加盟拉低比賽品質? 味全龍葉總不認同

葉君璋。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕2019年味全龍重返中職成為第5隊，台鋼雄鷹若通過4月常務理事會審核，即可正式成為第6隊，外界擔心，短短幾年職棒擴增兩隊，會拉低比賽品質，不過味全總教練葉君璋認為不必憂慮。

「你看味全進來有拉低比賽品質嗎?」葉總指出，去年味全有兩次5連勝，據他所知，味全比賽收視率排名第2，搞不好是他們把其他球隊拉上來，而且球隊比賽時間是最短的，表示在前端，「我們打球方式符合國際潮流。」

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當初味全重返中職，葉總坦言非常意外，他表示，中職一直希望更多企業加入，常有人提到魏家，聽到魏家沒興趣，甚至興農牛、兄弟象轉賣，大家想說味全是不是能接手，畢竟事業做很大，都有想到他們，結果還是沒興趣。

葉總說，當初魏家說要組球隊，他覺得意外，當時沒很相信，後來從師母（謝榮瑤）口中提到這件事，他還是覺得半信半疑，後來居然是真的，有點不真實的感覺。

2018年季中葉君璋卸下富邦悍將兵符，轉調隊內球員發展部門，隔年味全龍向富邦買斷合約，葉君璋正式接任味全總教練，他說，「富邦沒帶好，當然就離開這職務，富邦沒虧待我，對我滿不錯的，來到味全是個挑戰，也滿有趣的。」

去年下半季味全戰績衝上第3，整體帶兵成果還滿意嗎?葉總說，「球隊要的是贏球，要講成就感還不到啦，畢竟我們還是年度戰績墊底嘛，不只要符合大家期待，還要符合老闆期待，但至少球隊有個樣子了。」

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