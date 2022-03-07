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中職》兄弟網路轉播全面收費 劉志威：使用者付費是必然趨勢

2022/03/07 17:35

中信兄弟。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟宣布，與直播平台Twitch合作的BROTHERS TV 「中信兄弟官方頻道」，自3月15日起全面採用收費制，領隊劉志威表示，運動產業必須有所突破，使用OTT的人數愈來愈多，使用者付費是必然的趨勢。

劉志威指出，有線電視系統多年來一直存在一些問題，球隊能拿到的比賽轉播權利金愈來愈少，OTT的使用人數愈來愈多，但一直缺乏合理的商業機制，因應消費者逐漸接受各大影音平台的使用者付費，球迷收看中信兄弟的主場賽事也應該付費。

中信兄弟於2年前率先採取「製播分離」，球賽轉播的製作與內容都由球團主導，BROTHERS TV總觀看人數破2000萬次，在現有五隊中最有條件採用全面收費。劉志威認為，採用收費制是必然的趨勢，BROTHERS TV也會規劃、製作更多有品質的新節目。

至於其他轉播平台，有線電視轉播與緯來已經談得差不多，MOD部分還沒確定，CPBL TV能否看到中信兄弟的主場賽事，還要由聯盟與各球團協商。

有關CPBL TV是否還看得到中信兄弟主場賽事，聯盟副秘書長蔡克斯表示，聯盟認同轉播環境朝多元化與使用者付費的方向發展，CPBL TV是聯盟與五球團共同組成，面對轉播環境的急遽變化，球團都有不同的營運計畫，CPBL TV部分聯盟與各球團討論後會第一時間向大家報告。

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