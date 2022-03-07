棒球》下半季國際賽重回台灣 U12少棒賽打頭陣

台灣世界少棒聯盟成立，由黃英華（左）擔任首屆理事長，棒協副理事長林華韋（右）、內政部次長陳宗彥到場致意。（中華棒協提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕內政部次長陳宗彥今天出席台灣世界少棒聯盟成立記者會時表示，預計7月底到8月初在台南舉行的第6屆U12世界盃棒球賽應該可以如期進行，屆時將是自2019年11月世界12強棒球賽分組預賽後，台灣暌違近3年的第1個棒球國際賽事。

內政部次長暨疫情指揮中心副指揮官陳宗彥指出，考量全球疫情趨緩與疫苗施打情形，U12在防疫上已經不是問題，不論是主辦單位棒協或主辦城市台南市，只要有防疫上的需要，指揮中心一定會全力協助，「希望U12可以在今年暑假，帶給國人歡樂的棒球假期。」

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陳宗彥表示，台灣入境檢疫隔離自今天起從從14天縮短到10天，未來入境檢疫措施在疫情可控的狀況下也會逐步調整，但U12規定最高參賽年齡是12歲，台灣與很多國家尚未開放12歲以下施打疫苗，相關規定要請WBSC世界棒壘總會再討論。

緊接著U12登場的是U23世界盃，將於10月14日至23日在台北舉行，礙於大巨蛋工程進度仍難掌握，將以天母、新莊兩地作為備案；至於從去年12月改到今年3月還是延期的亞錦賽，要等世界棒壘球總會、亞洲棒總於7月完成改選後，連同亞青賽才能確定是否仍在台灣舉辦。

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