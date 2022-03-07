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NFL》場邊欣賞超級盃中場表演 猛虎新秀踢球員引球團不滿

2022/03/07 21:43

猛虎踢球員麥克弗森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕辛辛那提孟加拉虎本季靠著四分衛伯羅（Joe Burrow）帶領下，睽違32年再度勇闖第56屆超級盃，最終雖以20：23不敵號稱「宇宙羊」的洛杉磯公羊，但季後賽上演的各種驚奇也讓球迷大飽眼福，除了伯羅展現大將之風外，陣中菜鳥踢球員麥克弗森 （Evan McPherson）也表現突出。不過近日卻傳出孟加拉虎教練團竟對麥克弗森在超級盃中一行為，至今仍感到相當不滿。

貴為北美體壇年度盛事，超級盃的中場表演總是星光熠熠。然而身為新秀的踢球員麥克弗森，竟不管球隊其他隊友仍在休息室備戰下半場比賽，就逕自拋到場邊欣賞表演，此舉引發特別組指導員西蒙斯（Darrin Simmons）不滿，甚至進而讓整個球團都對此事感到不悅。

近日西蒙斯接受美媒《The Athletic》採訪，針對此事表示，「這真是惱人的話題。」他明白麥克弗森是位出色的踢球員，「他必須更努力練習，踢得比現在還要好。不是說他爛，但我認為想爬到金字塔頂端，他得在訓練中表現得更好，學習新事物。」

本季麥克弗森33次的射門機會，他把握住28球，48次附加分嘗試更是僅踢失2球；4場季後賽下來更是百發百中，14次的射門與6次的附加分嘗試全數踢進，更是在美聯分區系列賽以一記52碼絕殺射門，氣走第一種子田納西泰坦。

對於休季訓練，西蒙斯說道，「我得讓他（麥克弗森）在開球時踢得跟射門一樣好。他射門時腳的力量很強壯，並非他在開球時就沒力，但我們得設法讓他的開球變得和射門一樣穩定。」

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