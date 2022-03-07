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青年盃》許樂5月挑戰聽奧圓夢 教練不給愛徒壓力

2022/03/07 20:51

許樂。（資料照，田協提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕代表台中市新民高中出賽的聽障跨欄女將許樂，今天在新北市青年盃全國田徑公開賽登場，她在高中女子組100公尺跨欄預賽跑出13秒88晉級決賽，而她5月將前往巴西參與夏季達福林匹克運動會（俗稱聽奧），也是她生涯首場國際賽。

許樂去年兩度遭遇大腿拉傷傷勢，近期傷癒重返賽場，她先前在台中市中等學校運動會以14秒12摘金，後來在港都盃又跑出13秒67，教練簡慶宏表示，許樂現在逐漸恢復到受傷前的水準，身體狀況沒有問題，「心理的部分也恢復到9成9，剩下那一分就等她在全中運完賽，就是100分了。」

高三的許樂近幾年在女子跨欄繳出不俗成績，同時也是女子100公尺跨欄世界聽障紀錄保持人，雖然成績亮眼，但過去原有機會參與的國際賽都因故停賽，今年5月的聽奧將是她生涯首場國際賽。

簡慶宏對於愛徒很有信心，也不會給她壓力，「在競賽強度上我們不太擔心，但到巴西至少需要36小時航程，還有時差、飲食差異等，我想能夠克服應該就沒有問題。」

許樂在青年盃後將參賽在台中舉行的全國身心障礙運動會、花蓮全中運，接著5月再啟程巴西，簡慶宏表示，盼藉著這些比賽來發現問題，繼續修正、調整。

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