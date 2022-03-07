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體操》俄小將頒獎台秀「Z」字引公憤 教練喊冤：是烏克蘭先挑釁

2022/03/07 20:57

庫利亞克在頒獎台上秀出支持祖國入侵烏克蘭的Z字符號，引起軒然大波。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕體操世界盃杜哈站，俄國20歲小將庫里亞克（Ivan Kuliak）日前在奪下銅牌後，秀出支持祖國入侵烏克蘭的「Z」字戰爭標誌，引發軒然大波，然而，俄羅斯體操隊教練卻出面幫庫里亞克說情，並稱是烏克蘭先挑釁。

庫里亞克在頒獎台的行為引發公憤，而且當時他身旁站的正是金牌的烏克蘭選手。根據俄國媒體《FAN》報導，俄羅斯體操隊的總教練羅季奧年科（Valentina Rodionenko）事後表示，烏克蘭國家隊當時先對俄羅斯隊員進行挑釁與汙辱，即使俄方呼籲「體育不歸政治」仍沒有作用。

俄國官媒「俄羅斯新聞社」報導，羅季奧年科指控：「烏克蘭選手帶著國旗走上頒獎台，但規則上其實不允許這麼做。我去問主辦那我們可以做什麼時，他們僅表示尷尬。」

根據俄羅斯「Match TV」報導，教練羅季奧年科表示，庫里亞克在上台以前並沒有跟教練團商量要秀出那個符號。「他沒有和我們任何人講過，這是他的個人行為。」

羅季奧年科表示：「從我的角度而言，我認為庫里亞克很好地表達自己的想法，周圍的所有俄羅斯人都被當成是侵略者、殺人犯，而我們只能保持沉默，因為被告知『不要說話』，但當我們沉默時，又會被他們說『你怎麼沉默了』並加以利用，這種狀況不正常，我們也必須回答一些事。」

這場比賽本來就是俄國選手能被允許參加的最後一場體操國際賽，事後國際體操總會表示，該選手的行動「令人震驚」，並宣布已向獨立機構「體操倫理財團」申請對庫里亞克進行懲處。

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