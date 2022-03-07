籃球》分享不凡生涯 前國手邱宗志佛光大學開講

周俊三（左起）與邱宗志。（台灣籃球名人堂提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣籃球名人堂協會舉辦的「名人專題系列講座」，邀請曾具多年國手身分的籃球名將邱宗志赴宜蘭佛光大學開講，分享從小到大許多不為人知的籃球故事，在佛光任教的昔日戰友周俊三現身力挺，15年來相識相交的回憶，讓兩人英雄相惜感觸良多。

佛光大學校長何卓飛（中）參觀現場文物展示。（台灣籃球名人堂提供）

去年吳永仁、張嗣漢、周俊三、許智超4場「名人專題系列講座」，引起好評及熱烈迴響，今再度造訪佛光大學，曾任體育署長的校長何卓飛，特別向到場學子強調，籃球是最普及以及講求合作的運動，並在台灣歷史上占有重要地位，該校創辦人星雲大師也相當熱愛籃球，同時女子校隊也在大專聯賽打進4強，希望大家能從籃球中領悟人生的道理。

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目前是景文大學副教授，國手資歷豐富的邱宗志，分享他接觸籃球的心路歷程，因為看愛NBA比賽，才會踏上這條路，還與當年台銀隊顧問NBA專家曲自立結緣，成為他後來挑戰美國讀書打球的契機。此外，他還提及自己征戰亞洲盃、擔任輪椅教練過程，娶了明星當老婆等故事，打造不凡的籃球生涯。

邱宗志表示，與周俊三在國家隊合作15年之久，雖然兩人在職籃時期，分屬裕隆與宏國的宿敵競爭關係，但為台灣男籃奮戰的決心卻都相同，也合力贏得不少佳績。周俊三打趣的說，雖自己身高不如邱宗志，只能打後衛，但高大身材邱宗志常來搶一杯羹，因此身高不是問題，「其實大家機會都是一樣。」

邱宗志分享籃球人生。（台灣籃球名人堂提供）

現場學生聆聽演講。（台灣籃球名人堂提供）

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