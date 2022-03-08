晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

冬季帕運》怕選手吃不飽南韓隊自帶便當 又讓中國小粉紅崩潰

2022/03/08 08:12

擔憂選手在冬季帕運吃不飽，南韓隊特別準備了簡單的便當，但此舉卻讓中國媒體氣炸，圖為南韓冰壺隊。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕北京冬季帕運於本月4日正式開幕，各項運動比賽也如火如荼進行中，不過先前在北京冬奧，就曾傳出有選手抱怨主辦單位準備的伙食太少、根本吃不飽，這次南韓代表隊參加帕運，就特地為自家選手準備了餐盒，沒想到此舉又引來中國媒體和小粉紅不滿、玻璃心碎了一地。

北京東奧落幕後，冬季帕運在北京（北京、延慶、張家口）展開為期10天的比賽，將在6大項78個細項爭奪獎牌，而南韓隊此仗派出32名運動員，高山滑雪、單板滑雪、越野滑雪、冬季兩項、冰球、輪椅冰壺全部的項目都有選手出賽，憂心武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情險峻，為降低選手染疫風險，還特別派了一位傳染病專家和一位疾病調查員隨隊，相關人員官員高達50人，一同前往北京。

而南韓媒體《每日經濟新聞》撰文指出，由於北京當地疫情、加上入住酒店情況，雖然不可能像去年的東京帕運那樣直接製作和運送「南韓便當」，但在本屆北京帕運，代表隊仍為自家選手提供由南韓國食品組成的便當盒，另一家《首爾體育報》則毫不留情指出，此舉是為了解決先前整個賽事一直有選手吃不飽的問題，才會特別提供球員們喜歡的便當，讓他們拿出最棒的狀態，為國爭光。

不過消息一出馬上引發中國媒體和小粉紅們不滿，有媒體直接批評南韓代表隊此舉就是想要「搞事」，痛批這是不尊重主辦國的行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。