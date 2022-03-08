冬季帕運》怕選手吃不飽南韓隊自帶便當 又讓中國小粉紅崩潰

擔憂選手在冬季帕運吃不飽，南韓隊特別準備了簡單的便當，但此舉卻讓中國媒體氣炸，圖為南韓冰壺隊。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕北京冬季帕運於本月4日正式開幕，各項運動比賽也如火如荼進行中，不過先前在北京冬奧，就曾傳出有選手抱怨主辦單位準備的伙食太少、根本吃不飽，這次南韓代表隊參加帕運，就特地為自家選手準備了餐盒，沒想到此舉又引來中國媒體和小粉紅不滿、玻璃心碎了一地。

北京東奧落幕後，冬季帕運在北京（北京、延慶、張家口）展開為期10天的比賽，將在6大項78個細項爭奪獎牌，而南韓隊此仗派出32名運動員，高山滑雪、單板滑雪、越野滑雪、冬季兩項、冰球、輪椅冰壺全部的項目都有選手出賽，憂心武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情險峻，為降低選手染疫風險，還特別派了一位傳染病專家和一位疾病調查員隨隊，相關人員官員高達50人，一同前往北京。

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而南韓媒體《每日經濟新聞》撰文指出，由於北京當地疫情、加上入住酒店情況，雖然不可能像去年的東京帕運那樣直接製作和運送「南韓便當」，但在本屆北京帕運，代表隊仍為自家選手提供由南韓國食品組成的便當盒，另一家《首爾體育報》則毫不留情指出，此舉是為了解決先前整個賽事一直有選手吃不飽的問題，才會特別提供球員們喜歡的便當，讓他們拿出最棒的狀態，為國爭光。

不過消息一出馬上引發中國媒體和小粉紅們不滿，有媒體直接批評南韓代表隊此舉就是想要「搞事」，痛批這是不尊重主辦國的行為。

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