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NBA》願意面對？美媒曝B.西蒙斯將隨隊作客費城

2022/03/08 08:34

B.西蒙斯將會重返費城。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕B.西蒙斯（Ben Simmons）本季鬧「拒打」風波，最後在交易至籃網後畫下句點，而本周五籃網作客七六人的比賽也成為焦點，即便B.西蒙斯因背傷無緣在前東家球迷面前獻技，但有消息指出他仍會出現在場邊。

根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息指出，B.西蒙斯雖然不會出戰3月11日與前東家七六人的比賽，但預計仍是會重返費城，將隨隊坐在板凳席上觀看比賽。另外關於B.西蒙斯何時能夠迎來籃網首秀，查拉尼亞也補充表示球隊對於他在三月下旬亮相感到樂觀。

B.西蒙斯本季先是以心理健康問題鬧拒打，不願為七六人出賽，後來被交易至籃網後終於開始隨隊練球，然而卻在備戰的過程中卻傷到了自己的背部，訓練也受到影響，目前B.西蒙斯仍尚未出賽，上次出賽已是去年六月七六人對上老鷹的季後賽。

籃網目前戰績32勝33敗，排名東部第9，近期展開三場客場之旅，3月11日作客七六人的比賽為最後一站。

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