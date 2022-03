NBA》願意面對？美媒曝B.西蒙斯將隨隊作客費城

B.西蒙斯將會重返費城。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕B.西蒙斯(Ben Simmons)本季鬧「拒打」風波,最後在交易至籃網後畫下句點,而本周五籃網作客七六人的比賽也成為焦點,即便B.西蒙斯因背傷無緣在前東家球迷面前獻技,但有消息指出他仍會出現在場邊。

根據知名記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息指出,B.西蒙斯雖然不會出戰3月11日與前東家七六人的比賽,但預計仍是會重返費城,將隨隊坐在板凳席上觀看比賽。另外關於B.西蒙斯何時能夠迎來籃網首秀,查拉尼亞也補充表示球隊對於他在三月下旬亮相感到樂觀。

B.西蒙斯本季先是以心理健康問題鬧拒打,不願為七六人出賽,後來被交易至籃網後終於開始隨隊練球,然而卻在備戰的過程中卻傷到了自己的背部,訓練也受到影響,目前B.西蒙斯仍尚未出賽,上次出賽已是去年六月七六人對上老鷹的季後賽。

籃網目前戰績32勝33敗,排名東部第9,近期展開三場客場之旅,3月11日作客七六人的比賽為最後一站。

Ben Simmons will not play in Thursday’s Nets-76ers – but is expected to make the return trip to Philadelphia and join team on bench inside Wells Fargo Center, sources say. More: pic.twitter.com/3orGREnaX8