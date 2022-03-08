柔道》一起抵制普廷！柔道總會宣布撤銷他所有職務

俄羅斯總統普廷遭柔道總會撤除所有職務。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）上月24日下令侵略烏克蘭，受到國際譴責，全球體壇也紛紛抵制，繼先前世界跆拳道總會撤銷普廷的黑帶九段後，世界柔道總會（International Judo Federation，簡稱IJF）稍早也撤銷普廷和他億萬富翁好友羅滕貝格（Arkady Rotenberg）在總會的所有職務。

在普廷宣布將對烏克蘭展開軍事行動後，上個月27日世界柔道總會就曾發表聲明指出，鑒於在烏克蘭爆發的軍事衝突，將暫停普廷在總會名譽主席和大使的頭銜，並宣布取消5月在俄羅斯喀山舉行的活動，昨天柔道總會又再度發表聲明，宣布將撤除普廷和他從小到大的商人好友羅滕貝格（Arkady Rotenberg）在總會的所有職務。

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柔道可以說是俄國總統普廷最喜歡的運動項目，據俄國媒體指出，他從國小6年級就開始練柔道，還曾在家鄉聖彼得堡市奪下2次柔道比賽冠軍，此外他還曾與人合著一本名為《柔道：歷史，理論與實踐》的書，甚至還曾錄製過一段《和普廷一起學柔道》的教學影片。

熱愛柔道的普廷在2008年就被任命為國際柔道總會名譽主席，2012年柔道黑帶的普京更被總會授予柔道八段的超高榮譽，成為第一個獲得此殊榮的俄羅斯人，也是世界上為數不多能達到八段的柔道選手。

俄羅斯總統普廷鐘愛柔道運動。（資料照，路透）

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