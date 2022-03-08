韓職》史上最高薪！151億破紀錄合約 金廣鉉重返老東家

金廣鉉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟持續封館，開季遙遙無期，旅美左投金廣鉉確定將以史上最高薪，4年總額151億韓元（約台幣3.8億）重返老東家SSG登陸者（前身SK飛龍）。

金廣鉉2019年冬天申請入札，以2年800萬美元的合約加盟聖路易紅雀，首年賽季就遇到疫情影響縮水，季末還被診斷出腎臟疾病，不過整體而言表現不俗，留下3勝0敗防禦率1.62的成績。去年賽季則出賽27場、其中21場為先發，總計7勝7敗防禦率3.46。

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大聯盟自去年11月封館至今，由於勞資雙方協商始終未達共識，不僅自由市場停滯不前，聯盟預計也會取消更多場賽事，金廣鉉決定結束兩年旅美生涯、返回老東家。

國家隊常客金廣鉉2007年以地區指名方式加入當時SK飛龍隊，至2018年共累積136勝、1456次三振，4度入選明星賽、兩度拿下勝投王、2008年獲得聯盟MVP。

33歲的金廣鉉今透過球團表示，在大聯盟這兩年繼體驗到先進的棒球環境、也開始了解回饋球迷的重要性，因此自己抱著「如果重返KBO就要報答球迷」的心態。他提到，在美國期間，看到SSG球團為了聯盟發展的努力，再加上球團又以聯盟最頂級的待遇認可自己的價值，因此對於回歸老東家，並沒有花太多時間考慮，「距離賽季開打沒剩多少時間了，我會盡快回到球隊，為奪冠做出貢獻。」

金廣鉉151億韓元的合約超越先前樂天李大浩、起亞虎羅成範的150億，寫下韓職史上最大張合約，他將重披過去的29號球衣。

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