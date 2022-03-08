MLB》小市場球隊也來軋一腳？美媒曝光芒曾向佛里曼報價

明星一壘手佛里曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）雖曾表態想當「終生勇士人」，然而近期卻被爆出與球團合約談不攏陷僵局、出走傳聞不斷，而今日再有消息傳出，光芒隊也是想要網羅的球隊之一，甚還曾提出過報價。

根據美媒先前報導，包括洋基、藍鳥、道奇都曾傳出對佛里曼有興趣，甚至佛里曼的經紀人也曾與幾支球隊會面，而今日大聯盟記者海曼（Jon Heyman）的消息指出，小市場、低收益的光芒在封館前也向超級球星佛里曼提出報價。

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不過光芒確實在休賽季動作頻頻，先是以11年1.82億美元（約50億新台幣）合約綁定陣中大物新秀法蘭柯（Wander Franco），並且執行重砲捕手祖尼諾（Mike Zunino）下個球季700萬美元（約新台幣1.94億）的合約。

另外也分別以一年800萬美元合約簽下前兩屆塞揚獎克魯伯（Corey Kluber），以及2年1000萬美元合約簽下後援左投雷利（Brooks Raley）。

勇士之前也爆出在封館前就打探運動家明星一壘手歐森（Matt Olson），似乎在為佛里曼的離去鋪路，另外主帥尼特克（Brian Snitker）也曾在2月初提及並承認勇士有可能無法成功留住佛里曼。

據悉，弗里曼尋求一份約1.8億美元的6年合約。光芒原預計將由韓籍選手崔志萬擔任先發一壘手。

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