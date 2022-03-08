晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》小市場球隊也來軋一腳？美媒曝光芒曾向佛里曼報價

2022/03/08 09:14

明星一壘手佛里曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）雖曾表態想當「終生勇士人」，然而近期卻被爆出與球團合約談不攏陷僵局、出走傳聞不斷，而今日再有消息傳出，光芒隊也是想要網羅的球隊之一，甚還曾提出過報價。

根據美媒先前報導，包括洋基、藍鳥、道奇都曾傳出對佛里曼有興趣，甚至佛里曼的經紀人也曾與幾支球隊會面，而今日大聯盟記者海曼（Jon Heyman）的消息指出，小市場、低收益的光芒在封館前也向超級球星佛里曼提出報價。

不過光芒確實在休賽季動作頻頻，先是以11年1.82億美元（約50億新台幣）合約綁定陣中大物新秀法蘭柯（Wander Franco），並且執行重砲捕手祖尼諾（Mike Zunino）下個球季700萬美元（約新台幣1.94億）的合約。

另外也分別以一年800萬美元合約簽下前兩屆塞揚獎克魯伯（Corey Kluber），以及2年1000萬美元合約簽下後援左投雷利（Brooks Raley）。

勇士之前也爆出在封館前就打探運動家明星一壘手歐森（Matt Olson），似乎在為佛里曼的離去鋪路，另外主帥尼特克（Brian Snitker）也曾在2月初提及並承認勇士有可能無法成功留住佛里曼。

據悉，弗里曼尋求一份約1.8億美元的6年合約。光芒原預計將由韓籍選手崔志萬擔任先發一壘手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。