足球》俄國聯賽外籍球員可自由轉會！FIFA仍遭批決策「太膽小」

FIFA允許俄國聯賽球員終止合約至6月30日。圖為俄羅斯總統普廷與FIFA主席因凡蒂諾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯上月入侵烏克蘭，戰火仍未停歇，國際足總（FIFA）今宣布允許俄羅斯與烏克蘭聯賽的外籍球員轉會至其他球隊。

戰爭爆發以後，烏克蘭聯賽就被迫中止，各隊球員也被允許離隊至6月30日；至於俄國聯賽方面，先前則已有2位德國教練陸續離開，分別是1月才上任的克拉斯諾達（Krasnodar）總教練法克（Daniel Farke）以及莫斯科火車頭隊（Lokomotiv Moscow）的吉斯多（Markus Gisdol），後者受訪時表示自己無法在「領導人需為戰爭負責的國家」執教。

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根據《美聯社》報導，俄烏戰爭爆發後，FIFPRO（國際職業足球員協會）以及代表各國足球聯賽的WLF（世界足球聯盟論壇），就不斷請FIFA允許俄羅斯聯賽球員終止合約。

而今FIFA終於有動作，宣布俄國聯賽所屬的球員和教練有權在6月30日、也就是至本季結束為止，單方面中斷與所屬球隊的合約。另外，其他國家聯賽的球隊也有權簽下最多2位來自烏克蘭或俄國聯賽的球員。

不過對於效力僅到本季結束，FIFPRO也批評這項決定「太膽小」，此組織在聲明中指出，「球員們很難在剩餘賽季找到工作，而他們將在幾週後又再次陷入相同的困境。」

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