NBA》不用猜了！ 勇士明星前鋒D.格林自曝這天復出

D.格林在缺席2個多月後，自曝將在對上巫師之役復出。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士目前雖仍以43勝21敗位居西部第二，但近10場僅拿下2勝，戰績已經被原本排在第三的灰熊隊追上，雙方沒有勝差，好在今他們傳出好消息，已休養近2個月的攻守核心D.格林（Draymond Green）在自己的節目上宣布，台灣時間3月15日對上巫師一役就會復出。

勇士明星前鋒D.格林今年1月傳出小腿痠痛，經過專家診斷並進行腰部核磁共振檢查，顯示小腿痠痛及肌肉緊繃與腰部椎間盤突出有關，雖然他在1月5日後就因左小腿不適缺陣，不過他堅持參與9日K.湯普森（Klay Thompson）睽違2年的出賽，只上場7秒，留下1次犯規提前離場。

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昨《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）才透露，D.格林近日已隨球隊參與團隊練習，將有機會在7至10天內再次披掛球衣上陣，沒想到今天稍早他竟然就在自己的Podcast節目中興奮透露，預計將會在下週對上巫師之戰回歸。

「我的目標是在對上巫師的比賽中復出，」D.格林在節目中自爆，「實在是太興奮了，我從來沒有在一個球季缺席這麼久過，將近兩個半月，雖然我之前在高中時曾經因為腳踝嚴重受傷缺席了一整個球季，但說真的，開始打NBA後，我還沒在球季中缺過這麼久，所以很興奮能夠回到場上和我的兄弟們一起打球。」

Sources say @Money23Green is targeting March 14 to make his return against the Wizards.



Sources are Draymond. pic.twitter.com/Ry2k2cN38S — The Volume （@TheVolumeSports） March 8, 2022

根據美媒統計，本季當D.格林上場時，勇士隊的戰績為28勝6負，勝率高達0.832，已經足以立鼎西部聯盟龍頭，然而在他缺席的情況下，勇士戰績卻僅有15勝15負，不但西部第二位置不保，甚至還有下探的可能性，因此他的回歸對灣區大軍來說覺對是天大的好消息。

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