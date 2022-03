NBA》恩比德狂轟43分賞公牛難堪紀錄 哈登再迎紀錄夜（影音）

恩比德。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕七六人今在主場迎戰公牛,在恩比德(Joel Embiid)獨轟43分帶領之下,終場以121:106拿下近7場的第6勝,痛賞公牛5連敗。

哈登(James Harden)上一場面對熱火之戰休兵,也讓七六人終止連勝,今強勢回歸在首節尾聲外線出手破網,助隊取得34:29領先,同時追平「大嘴」米勒(Reggie Miller) 生涯的2560記三分球,並列史上第三多。

請繼續往下閱讀...

James Harden ties Reggie Miller for 3rd All-Time...and its a step-back 3



Harden is one away from sole possession of third All-Time on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/FvSdApFCpo