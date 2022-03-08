NBA》恩比德狂轟43分賞公牛難堪紀錄 哈登再迎紀錄夜（影音）

恩比德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今在主場迎戰公牛，在恩比德（Joel Embiid）獨轟43分帶領之下，終場以121：106拿下近7場的第6勝，痛賞公牛5連敗。

哈登（James Harden）上一場面對熱火之戰休兵，也讓七六人終止連勝，今強勢回歸在首節尾聲外線出手破網，助隊取得34：29領先，同時追平「大嘴」米勒（Reggie Miller） 生涯的2560記三分球，並列史上第三多。

請繼續往下閱讀...

James Harden ties Reggie Miller for 3rd All-Time...and its a step-back 3



Harden is one away from sole possession of third All-Time on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/FvSdApFCpo — NBA （@NBA） March 8, 2022

在哈登投進這記追平紀錄的三分球後，七六人整場比賽都未處於落後狀態，在一度領先多達17分之下收下勝利；目前在東部排在第4的公牛，本季面對東部前三的球隊戰績是難堪的0勝9敗。

此役除恩比德豪取43分14籃板外，哈登也拿16分並送出14助攻，他披上七六人球衣上場後，球隊還未輸過，場均24.6分、12.4助攻、7.4籃板。另外小將馬克西（Tyrese Maxey）貢獻17分、板凳出發的尼恩（Georges Niang）14分進帳。

公牛方面，拉文（Zach LaVine）繳全隊最高24分、另有8籃板5助攻、德羅森（DeMar DeRozan）繳23分11籃板8助攻、C.懷特（Coby White）替補上陣貢獻19分。

哈登。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法