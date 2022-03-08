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NBA》歐拉迪波爆扣宣告復出、赫爾羅31分 熱火退火箭收3連勝

2022/03/08 12:04

〔體育中心／綜合報導〕熱火明星後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）睽違近1年後終於再度站上球場，今日在與前東家火箭的比賽中小試身手，拿下11分，而「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）在第二節狂砍21分，率隊克服13分差距，並成為本場比賽分水嶺，隨後一路領先到終場，以123：106收下三連勝。

明星後衛歐拉迪波上次出賽已是去年4月9日，今日首節1分55秒替補上陣，並且立刻做出貢獻，在防守端製造對方的進攻犯規，儘管時間受限僅上場15分鐘，但他總共7投4中，命中2記三分彈，攻下11分並傳出4次助攻，並且當中還上演一次爆扣，也宣告自己「回來了」。

歐拉迪波重返賽場。（美聯社）

首節火箭J.格林（Jalen Green）飆進4顆三分彈、獨砍14分，並曾率隊打出一波13：2的攻勢取得領先，火箭以32：25結束第一節。次節雖熱火連拿5分開局，但火箭很快又拉一波10：2取得雙位數領先，不過後段赫爾羅聯手巴特勒（Jimmy Butler）追分，剩下不到30秒更是靠著赫爾羅連續三分以62：58反超，赫爾羅該節獨砍21分。

易籃後熱火都保持領先，第三節火箭命中率下滑33.3%，攻下20分，熱火命中率55%攻下28分，末節獨拿11分的艾德巴約（Bam Adebayo）再率隊打出33：28，終場就以123：106收下勝利。

赫爾羅以替補攻下熱火最高31分，巴特勒21分，艾德巴約18分10籃板，羅賓森（Duncan Robinson）13分，塔克（P.J. Tucker）11分12籃板，歐拉迪波11分。

火箭方面，波特（Kevin Porter Jr.）22分，J.格林20芬，森根（Alperen Sengun）13分，替補克里斯多夫（Josh Christopher）16分，小馬丁（Kenyon Martin Jr.）14分。

赫爾羅攻下全隊最高31分。（美聯社）

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