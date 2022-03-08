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NBA》狀元郎發威連4戰破20分 活塞延長賽爆冷氣走老鷹

2022/03/08 12:07

坎寧安。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕活塞今在主場迎接老鷹挑戰，老鷹挾著2連勝氣勢來到底特律，沒想到卻遭遇東部倒數第二的活塞頑強抵抗，雙方正規前4節打完仍難分勝負，然而活塞靠著狀元郎坎寧安（Cade Cunningham）在延長賽發威、獨攬7分，終場就以113：110險勝老鷹，笑納3連勝。

今活塞在主場迎接同樣正逢2連勝的老鷹隊挑戰，兩隊從開賽就打得難分難解，老鷹靠著波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、加林納里（Danilo Gallinari）兩人飆分，在次節最多曾取得9分領先，不過活塞也絕非省油的燈，巴格利（Marvin Bagley III）獨攬7分又將雙方比分縮小，第三節就逆轉老鷹超前，不過波丹諾維奇第四節再度挺身而出，發揮強心臟三分打將雙方分數逼和，坎寧安在正規賽結束前1秒外線出手，但卻沒能命中絕殺球。

然而成功續命的老鷹，在延長賽前2分鐘進攻卻大當機，反觀活塞靠著狀元郎坎寧安發威，獨攬7分，一口氣將雙方比分拉開，最後42.5秒杭特（De'Andre Hunter）雖然在外線出手幫助老鷹追到僅剩3分之差，但接下來他和一哥T.楊恩（Trae Young）在外線出手卻都沒能命中，終場活塞就以3分之差，收下勝利。

活塞狀元坎寧安今延續前幾戰的好手感，豪取全場最高28分、10助攻，還外帶6籃板，展現全能表現，坎寧安在今年開季時因傷缺席前4場的比賽，且NBA生涯前2個月的表現也不盡理想，但在逐漸熟悉聯盟強度後他的卻表現漸入佳境，去年11月場均只有14.6分、4.7助攻，但3月後他手感火燙，近5戰繳出場均21.8、8.2籃板和5.8助攻的明星球員級身手，令人驚艷。

坎寧安今在延長賽獨攬7分帶領活塞贏球。（USA TODAY Sports）

除了坎寧安有好表現，葛蘭特（Jerami Grant）也有23分4籃板2助攻進帳，替補的巴格利轟下19分還抓下10籃板，繳出雙十成績單，海伊斯（Killian Hayes）則繳出13分6助攻。

老鷹此役則是有6人得分上雙，波丹諾維奇拿下全隊最高22分，J.柯林斯（John Collins）17分11籃板，杭特15分，一哥T.楊恩14分12助攻，加林納里14分、L.威廉斯（Lou Williams）進帳13分。

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