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NBA》勇士浪花兄弟都不在 約基奇本季第18次大三元率隊3連勝

2022/03/08 14:20

約基奇再繳大三元。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕前役繳出歷史級表現的約基奇（Nikola Jokic）今面對非完全體的勇士，再度繳出32分大三元，助隊以131：124拿下勝利，收下3連勝。

此役是去年12月30日金塊因疫情人手不足延賽的補賽，勇士明回到主場面對快艇後，週五又要再度與金塊交手，等於四天內兩度造訪丹佛，因此主力包括柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）、威金斯（Andrew Wiggins）今都輪休。

雖然勇士主將都不在，不過小將波爾（Jordan Poole）今天相當爭氣、在外線展現火力，並在球隊打完上半場2分落後的情況下，於第三節開賽不久就又連飆2記三分，幫助勇士逆轉取得6分領先，不過金塊很快回神，在約基奇與莫里斯（Monte Morris）的帶領之下再把優勢要回，終場以7分差帶走勝利。

約基奇今繳32分15籃板13助攻，連兩天完成大三元，本季第18次冠居全聯盟，生涯累計75次，距離中鋒紀錄保持人張伯倫（Wilt Chamberlain）只差3次。

波爾今繳全隊最高32分、另有7助攻，新秀穆迪（Moses Moody）貢獻30分，勇士近期吞下5連敗，已跌落至西部第三，落後灰熊0.5場勝差。

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