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俄羅斯將爆發轉籍潮？俄花滑教練：西方想盡辦法摧毀我們

2022/03/08 12:49

俄國花滑好手謝爾巴科娃（左起）、瓦莉娃、特魯索娃。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯上月入侵烏克蘭，引發全球撻伐，體育界持續做出抵制，俄國俄國知名花滑教練就指出，運動員更改國籍的情況可能會愈來愈多，直批「西方想盡辦法摧毀我們的運動」。

在國際奧委會（IOC）建議各國禁止俄羅斯與白俄選手參與體育賽事後，不少運動聯盟都紛紛宣布跟進，日前效力英力士車隊的俄羅斯車手西瓦科夫（Pavel Sivakov）就宣布更改國籍，往後改代表法國出賽。

西瓦科夫成為烏俄戰爭爆發後，第一位更改國籍的俄羅斯選手，不過他恐怕不會是最後一位，由於國際滑冰聯盟（ISU）也將雙俄選手禁賽，俄國知名花滑教練朱林（Alexander Zhulin）近日就表示，不排除大量俄羅斯選手更改國籍的可能性。

根據俄媒《sports.ru》報導，朱林表示，當前的狀況相當複雜，在運動界若更改國籍通常會被視作一種背叛的行為，但從另一個角度而言，運動員從訓練、準備到上場比賽，幾乎是將自己的全部奉獻在運動上，「而現在國際聯盟竟然告訴他們未來一年、甚至更久都無法參賽，西方真的不顧一切在摧毀我們的運動。」

朱林指出，每個人都想要代表自己的國家參賽、在場上聽到國歌響起，「國際聯盟的決定超出我的理解，這是令人心痛又難堪的決定。不光是花滑選手、還有其他運動員，都有權利自己做出選擇，但我不會排除有大量選手決定更改國籍的可能性。」

俄羅斯是花滑強權，本屆在冬季奧運女子花滑項目，由謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova）與特魯索娃（Alexandra Trusova）分別奪下金銀牌，捲入禁藥爭議的瓦莉娃（Kamila Valieva）獲得第4名。

俄國知名花滑教練朱林（左）。（資料照，歐新社）

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