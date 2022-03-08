NBA》三劍客2人休、湯斯三節就下班 灰狼43分血洗拓荒者

湯斯只打三節就提前下班。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕3月5日才以37分之差痛宰雷霆的灰狼隊，相隔一天後再戰拓荒者，持續發揮強勁火力，雖然三劍客今只有甫獲上週西部最佳球員的狼王湯斯（Karl-Anthony Towns）一人出陣，不過他維持好手感上場僅24分鐘就高效轟下全場最高27分，灰狼最終以124：81，43分之差大勝低迷的拓荒者，笑納5連勝。

灰狼在最近16場比賽中豪取13勝、僅吞過3敗，其中有10場至少砍進125分，這10場比賽全都獲勝，前役他們面對拓荒者，最後以15分之差獲勝，今雙方再碰頭，灰狼此役讓羅素 （D'Angelo Russell）、艾德華茲（Anthony Edwards），連球隊一哥狼王湯斯都輕鬆打，前三節拿下27分後13籃板就提早打卡下班。

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除了湯斯，畢斯利（Malik Beasley）先發拿19分，替補中鋒瑞德（Naz Reid）8投5中繳出18分11籃板雙十成績，麥克勞夫林 （Jordan McLaughlin）11分6籃板，拓荒者得分最高的還是2月才從發展連盟被拉上NBA的威廉斯（Brandon Williams），此役他18投7中，拿下27分和湯斯並列全場最高，另有8籃板、2助攻，單場還送出4抄截，表現相當出色。

威廉斯（左）被拉上NBA後6戰都表現得相當出色。（美聯社）

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