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NBA》詹皇缺陣馬刺力克湖人 「帕總」並列史上最多勝教頭

2022/03/08 13:37

〔體育中心／綜合報導〕前一場大爆發的詹姆斯（LeBron James）今日賽前傳出因膝蓋痠痛缺陣，湖人欠缺一大火力，儘管鏖戰到末節，但馬刺靠著博爾特（Jakob Poeltl）、D.穆雷（Dejounte Murray）挺住壓力，終場以117：110終止4連敗，並且幫助「帕總」帕波維奇（Gregg Popovich）追平聯盟勝場數。

首節馬刺命中率高達60.9%，並且在後段以一波9：0收尾，取得31：22領先，次節馬刺擴大分差，一度領先多達14分，不過湖人也靠著8：1的攻勢縮小分差逼近個位數，但馬刺也很快踩煞車，雙方對飆一陣，馬刺以62：56結束上半場。

馬刺力克湖人。（美聯社）

第三節湖人先是以8：3追近僅1分差，後再靠豪爾德（Dwight Howard）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）與馬刺纏鬥，甚至曾短暫領先，但馬刺又以9：2重新取得領先位置，不過安東尼（Carmelo Anthony）連拿4分收尾，以92：95追近，然而末節湖人雖一度追平，但馬刺博爾特D.穆聯手拿下19分，穩住戰局，終場以117：110收勝。

馬刺拿下勝利後，總教練帕波維奇的執教勝場數來到1335勝，追平尼爾森（Don Nelson）的紀錄，並列成為史上最多勝教頭。

馬刺先發全數得分上雙，D.穆雷26分10籃板8助攻，博爾特和J.理查森（Josh Richardson）皆貢獻18分，強森（Keldon Johnson）13分，麥德莫（Doug McDermott）11分。

湖人方面，霍頓塔克（Talen Horton-Tucker）18分，魏斯布魯克17分10籃板，孟克（Malik Monk）17分，安東尼17分，里維斯（Austin Reaves）13分。

馬刺力克湖人。（今日美國）

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