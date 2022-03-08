NBA》東契奇回歸豪取35分力壓米契爾 獨行俠電爆爵士納5連勝

東契奇回歸轟下35分。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕前役對國王輪休的獨行俠球星東契奇（Luka Doncic），今在達拉斯主場面對爵士的比賽中回歸，這位獨行俠一哥豪取全場最高35分、16籃板，帶領球隊在第三節建立起17分領先、直接甩開對手，最終以111：103擊敗來訪的爵士，喜迎近期5連勝。

回歸的東契奇此役從首節就獨攬16分火力全開，加上獨行俠祭出嚴防，單節就製造爵士6次失誤，加上達拉斯大軍前兩節就轟進14顆三分球、展現恐怖外線火力，上半場打完就已經取得11分領先，雙方易籃再戰，第三節爵士進攻仍荒腔走板，反觀獨行俠火力絲毫未見停歇，東契奇再拿11分，帶領球隊取得將近20分領先，爵士最終在最末節回神，展開追分模式，但為時已晚，終場獨行俠就以8分差收下勝利。

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東契奇此役23投12中包括5記三分球35分16籃板，另有7助攻3抄截，新同學汀維迪（Spencer Dinwiddie）拿下23分、同樣砍進5顆三分彈，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）21分5籃板2助攻，D.鮑威爾（Dwight Powell）則繳出13分4籃板。

爵士則由拿下21分的波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）表現最佳，歐尼爾（Royce O'Neale）13分5籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）12分13籃板3火鍋，替補的克拉克森（Jordan Clarkson）挹注19分3籃板。一哥米契爾（Donovan Mitchell）雖然拿下17分9籃板，但全場19投僅5中，三分球9投僅2中，手感依舊低迷。

爵士一哥米契爾手感欠佳。（USA TODAY Sports）

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