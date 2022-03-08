網球》轉籍俄女譴責普廷！前球后克媽收容烏克蘭新秀

職業女網前世界球后克莉絲特絲暖心回應圈內求援消息，決定大方提供比利時家鄉網球學院，收容照顧需要協助烏國新秀。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕俄羅斯軍事入侵烏克蘭，引發全球關注，職業女網前世界球后克莉絲特絲（Kim Clijsters）暖心回應圈內求援消息，決定大方提供比利時家鄉網球學院，收容照顧需要協助烏國新秀，引發球迷熱議，善心義舉也獲得高度肯定。

據《澳洲雅虎體育》等外媒報導，俄國發動的血腥戰爭蹂躪烏克蘭，許多家庭流離失所，俄羅斯出生、2015年轉籍澳洲的女網好手薩薇兒（Daria Saville），在推特分享一位名叫伊琳娜（Iryna）的母親求援截圖：「請拯救我們的孩子！」呼籲各界為她女兒葛拉格拉（Mariia Glagola）在內的烏克蘭網球新生代，提供臨時住所和訓練設施。儘管葛拉格拉在俄軍侵略後約一週逃難出國，目前下落不明，克莉絲特絲仍慷慨無私回應，願意協助該國網球選手並提供庇護，「他（她）們可以來我的比利時家鄉，我的學院就在那裡！」

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全球網壇同聲譴責俄國暴行，連自家人薩薇兒也看不下去，即使她的兄弟和母親仍住在莫斯科，毅然挺身而出公開譴責總統普廷（Vladimir Putin），並承諾在即將到來的印地安泉大賽穿著藍、黃色球衣，用實際行動支持烏克蘭，「現在保持沉默等於共謀。普丁，停止戰爭。軍隊，回家吧！」

即使她的兄弟和母親仍在莫斯科，2015年轉籍澳洲的俄國好手薩薇兒，挺身公開譴責普廷。（資料照，歐新社）





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