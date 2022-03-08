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擊劍》直言亞運最不想對中國！ 南韓老將：怕跟冬奧一樣被搞...

2022/03/08 15:55

南韓擊劍老將金政煥。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2022北京冬季奧運賽事上個月在爭議聲中落幕，短道速滑地主「黑哨」事件更導致南韓與中國之間的關係愈來愈惡劣，近日南韓38歲擊劍老將金政煥在接受當地媒體專訪，談到今年9月即將登場的杭州亞運時，直言最不想碰到中國隊的選手，不是怕對手太強，而是怕中國又藉由地主優勢在背後耍花樣。

擊劍雖然源於歐洲，但最近十來年，南韓擊劍隊無疑已躍居世界矚目的強隊之一，2012年倫敦奧運，南韓擊劍隊拿下2金1銀3銅，2016年里約奧運又拿到1金1銅，2020年東京奧運也拿下1金1銀3銅是而其中最令人注目的選手非佩劍老將金政煥莫屬。

今年38歲的金政煥，2012年倫敦奧運就曾幫助南韓男子佩劍隊拿下團體金牌，16年里約奧運奪下個人賽銅牌，20年東京奧運不但又摘下個人賽銅牌，還再度領南韓男團摘下團體金牌，世錦賽上作為主力也為南韓隊拿下兩次團體賽金牌，2018年無錫世錦賽拿下個人賽金牌，世界排名曾高居第一，更是南韓擊劍隊史獎牌紀錄保持人。

不過近日這位擊劍老將在接受南韓《朝鮮日報》訪問時，談到了今年擊劍的重頭戲─9月將在中國杭州登場的亞運時，談起最不想碰到的對手，就是地主中國隊的選手，然而他並不是害怕對方很強，而是擔心會像今年北京冬奧一樣出現一些「外在因素」從而影響比賽公正性。

「我們極有可能會在準決賽或決賽中和中國隊相遇，」金政煥說道，「料想到時候要嬴恐怕會是場苦戰，但我相信我們會用高超的實力來戰勝對手，並再次證明正義的偉大。」

最後金政煥也透露今年的杭州亞運絕對不會是自己生涯的最終戰，將近40歲的他仍希望能放眼2024年巴黎奧運，「很想跟後輩的弟弟們一起去巴黎奮戰！」

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