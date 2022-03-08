NBA》心碎！勇士輪休柯瑞 小球迷撲空淚灑球場（影音）

This young fan was upset Steph isn't playing tonight pic.twitter.com/ErINaQ2DcL — Warriors on NBCS （@NBCSWarriors） March 8, 2022

〔體育中心／綜合報導〕勇士今日作客金塊，然而為避免奔波、冒風險，總教練柯爾（Steve Kerr）日前向媒體表示將輪休幾名主力，然而卻有柯瑞（Stephen Curry）的小球迷到場撲空，甚至還淚灑球場，相關影片也在網路上瘋傳。

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勇士近期陷入連敗低潮，今天的比賽是去年12月30日金塊因疫情人手不足延賽的補賽，然而勇士明回到主場面對快艇後，週五又要再度與金塊交手，等於四天內兩度造訪丹佛，這樣的安排也讓主帥柯爾不開心，主力除了柯瑞，K.湯普森（Klay Thompson）、威金斯（Andrew Wiggins）也都輪休。

柯爾向媒體表示：「我們不會讓很多球員到丹佛，這是很很容易的決定，聯盟把延期的比賽塞進到賽程裡，然後我們又要回到丹佛，四天三場比賽，其中有兩場是來回奔波，我們不會讓高上場時間的球員們冒風險。」

然而丹佛一位小球迷似乎並不曉得這項消息，還特地精心打扮穿戴勇士球帽、柯瑞球衣外，甚至還準備應援加油板到場，在得知柯瑞今日不會現身後，她也淚灑球場，而美國媒體也盼勇士球團能夠做出補償、回應，或者在周五的比賽中能夠再邀請這位球迷進場。

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