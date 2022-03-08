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HBL》週六爭冠軍賽門票 光復主帥陳定杰拿出去年傷心影片警惕自己

2022/03/08 16:50

「最強高中生」陳將双。（記者田裕華攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕110學年度HBL男、女甲級4強決賽週六於台北小巨蛋登場，隊史首奪男子組頭號種子的光復高中對陣衛冕軍泰山高中，也是兩軍繼上屆4強再度狹路相逢。光復主帥陳定杰自爆，「我這幾天拿出去年4強賽影片，希望給自己一些警惕，當然也要求球員一定要減少犯錯，要痛就痛一次就好，這次先不要了！」

高中體總今舉辦記者會，男、女4強的教練、球員都有出席。男子組4強賽為光復高中對上泰山高中，南山高中強碰能仁家商；女子組4強北一女中大戰永仁高中，淡水商工對決陽明高中，在12日展開一戰生死鬥，贏家才能晉級13日冠軍賽。

HBL男、女甲級4強決賽週六於台北小巨蛋登場。（記者田裕華攝）

光復上屆4強一度領先泰山，想不到敗在泰山蔡宸綱一記價值連城、生涯首見的「零秒絕殺」，光復最終就3分之差與冠軍賽門票失之交臂，當時光復全隊更是呆若木雞，不敢置信。

光復本屆依舊由「最強高中生」陳將双領軍，搭配得分能力不俗的隊長張俊生以及205公分的高二長人鄭名斈，在8強賽打得有聲有色，隊史首度拿下4強的頭號種子，陳定杰除了要求球員減少犯錯，當然也希望可以在這次突破衛冕軍，取得隊史首張冠軍賽入場券。

光復教練陳定杰。（資料照，記者林正堃攝）

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