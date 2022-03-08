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HBL》「最強高中生」陳將双自評光復優勢 今明兩天再打練習賽

2022/03/08 16:52

「最強高中生」陳將双。（記者田裕華攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕110學年度HBL男、女甲級4強決賽週六於台北小巨蛋登場，隊史首奪男子組頭號種子的光復高中對陣衛冕軍泰山高中，也是兩軍繼上屆4強再度狹路相逢，只是這回光復以男子組頭號種子前來復仇，而光復「最強高中生」陳將双自認，連兩年進到小巨蛋沒有特別感覺，但希望球隊可以多點開花，改寫隊史紀錄。

光復上屆以陳將双及莊朝勝為主體，即使首戰被泰山高中絕殺，但季軍戰還是氣走東泰高中，這勝也是光復隊史在小巨蛋首勝，季軍也是隊史最佳。

上屆結束準備繼續赴美追夢的陳將双，想不到最後峰迴路轉再戰HBL，如今他再度帶隊進軍小巨蛋，只是對於連兩屆進軍4強，他沒有太多太別的感覺，直呼，要贏球才會有特別的感觸。

光復本屆首奪4強賽頭號種子，陳將双分析兩屆的最大差異是得分點增加，「上屆只有我和莊朝勝扛得分，對手如果守住我們兩個就可以了，但我們這屆除了我和張俊生，其他的學弟也很能得分，如果他們猛起來，我也可以不用那麼累。」

值得一提的是，光復為了備戰4強可說是做足準備，今日下午將和UBA的4強球隊世新大學進行友誼賽，明天還要跟SBL九太科技打一場練習賽，盼能讓球員吸取更多臨場經驗，在小巨蛋打出佳績。

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