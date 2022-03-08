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德國賽》秋風掃落葉！戴資穎直落2力退美國王苑力 收2022年首勝

2022/03/08 18:21

戴資穎力退世界排名35華裔美籍王苑力，收下本季首勝。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在超級300系列德國羽球公開賽女單首輪，以21：11、21：15力退世界排名35華裔美籍王苑力，收下本季首勝。

戴資穎前次參加國際賽是去年12月的西班牙世界錦標賽，一路闖入冠軍賽才不敵日本好手山口茜，如今小戴再度重返國際賽，2022年賽季首站從德國賽展開，以適應時差、找回比賽感覺為主要目的，瞄準下週登場的超級1000系列全英公開賽。

戴資穎分別在2010年印尼公開賽、2016年湯優盃兩度交手王苑力，小戴兩場都花不到30分鐘就快意以直落2過關。

戴資穎力退世界排名35華裔美籍王苑力，收下本季首勝。（資料照，Badminton Photo提供）

如今，兩人在德國再度交鋒，戴資穎開局連下3分，即使王苑力兩度取得1分領先，但小戴掌控主動攻擊機會，並不停讓對方跑動，成功從6：7起連掃8分，站穩領先地位，即使下半局出現一些非受迫性失誤，但最後依舊能不斷擴大優勢，成功先馳得點。

戴資穎次局10：6領先時，雖然連續兩球出現失誤，但有穩住陣腳並加快回擊速度，也讓王苑力回球出界，小戴以11：8進入下半局，再來也未給對手太多機會，快意以直落2晉級。

戴資穎取得16強門票後，明天將會休兵一天，下一場預計週四登場，對手將是中國轉籍至法國的齊雪霏、高橋沙也加之間的贏家。

戴資穎力退世界排名35華裔美籍王苑力，收下本季首勝。（資料照，Badminton Photo提供）

戴資穎力退世界排名35華裔美籍王苑力，收下本季首勝。（資料照，Badminton Photo提供）

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