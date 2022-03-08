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NBA》不讓籃球之神專美於前 東契奇再創超狂紀錄

2022/03/08 18:29

東契奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東契奇（Luka Doncic）在達拉斯主場強勢出擊，不但率獨行俠力退來犯的強敵爵士，「歐洲金童」更締造多項個人紀錄，甚至不讓「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）等傳奇前輩專美於前。

來自斯洛維尼亞的東契奇，前役對國王休兵後，此役展現全方位身手，23投12中、包括5記三分彈，豪取全場最高35分、本季個人新高16 籃板，外加7助攻、3抄截，帶領地主在第3節取得17分領先，順勢笑納5連勝。據統計，近15場他的場均來到34.1分、10.3籃板、8.8助攻，已是1976-77賽季後NBA第3人，先前僅喬丹、魏斯布魯克（Russell Westbrook）能夠完成15場「34分、8籃板、8助攻」達標；東契奇生涯第39場跨越「30分、10籃板、5助攻」門檻，也追平了詹姆斯（LeBron James），老少並列未滿24歲球員最多紀錄。

由於獨行俠戰績40勝25負，僅落後西部第4的爵士半場勝差，東契奇認為這場能夠贏了季後賽首輪假想敵，可說別具意義，「第4名就擁有主場優勢，這可是相當重要，自從我來到這裡，我們從來沒遇過這種情況，所以當然要努力爭取主場優勢。」

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