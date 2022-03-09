體操》毫無悔意！俄銅牌小將支持開戰引公憤 「重來會做同樣事情」

庫利亞克在頒獎台上秀出支持祖國入侵烏克蘭的Z字符號，引起軒然大波。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕體操世界盃杜哈站，俄羅斯20歲小將庫里亞克（Ivan Kuliak）秀出支持祖國入侵烏克蘭的「Z」字戰爭標誌，引起外界公憤，但庫里亞克毫無悔意，他直言：「就算有第二次機會，也會做同樣的事情。」

庫利亞克在雙槓項目中拿下銅牌，當他站上頒獎台時，被發現他用膠佈在自己的衣服胸前貼了一個「Z」字，這個「Z」字是俄羅斯入侵烏克蘭時，坦克車等軍用車輛會出現的標誌，這意味著庫利亞克公開表態支持俄羅斯發動戰爭，造成外界痛批其行為，事後國際體操總會（FIG）也向體操倫理基金會（GEF）申訴，要求對庫利亞克進行紀律處分。

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對於自己的爭議行為，庫利亞克接受俄羅斯媒體《RT》採訪時，他說道：「我一點也不後悔，即使有第二次機會，要我做出選擇，我也會做同樣的事情。」

庫利亞克指出，在比賽中烏克蘭團隊有做出挑釁行為，還向大會要求禁止俄羅斯參賽，「他們的行為使情況大幅惡化。」

是否知道「Z」字意味著什麼？庫利亞克直呼：「我在軍中有看到這個象徵著什麼，是『為了勝利』還有『為了和平』，我沒有惡意，只是表明了自己的立場。」

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