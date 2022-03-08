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HBL》打造專屬主題曲、全新冠軍獎盃首次亮相 球員週末拚了

2022/03/08 21:04

HBL男、女甲級4強決賽週六於台北小巨蛋登場。（記者田裕華攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕110學年度HBL男、女甲級4強決賽週六於台北小巨蛋登場，主辦單位高中體總更設計全新的冠軍獎盃，於今日賽前記者會首次曝光，各隊好手都睜大眼睛盯著獎盃看，誰能奪下這座獎盃將在週日揭曉。

冠軍獎盃以「向日葵」作為設計意念，取其光輝、明亮意涵，與高強度的球類運動形成一種呼應，學生運動除了競技以外，更重視團隊及精神層面的展現，也因花朵的形象，在陽剛氣息之中增添溫暖氣息，盃身整體由長短不一的花瓣構成，象徵球員齊心協力最終捧起最高的榮譽，綻放出最美的光環。

高中體總全新打造的冠軍獎盃。（記者林岳甫攝）

這座獎盃底座取球場意象，以圓形象徵籃球跳球圈，每個冠軍的誕生，都猶如一株盛綻花朵，這座獎盃展現了最精彩動人的生命力，而學生運動員的青春熱血，更像是朵朵奔向太陽的向日葵，熱情、溫暖與充滿了感染力。值得一提的是，週日奪男、女子組冠軍的隊伍，所有球員的名字都會刻在獎盃上，象徵榮耀共享，且不止HBL的冠軍隊可以擁有有這座獎盃，排球HVL、足球HFL、女壘HSL等高中體總的聯賽都有。

此外，HBL本屆特地製作官方主題曲《One Time》，由金曲獎最佳男演唱人蛋堡操刀製作，並帶著Yappy、Black MIC兩位新生代歌手一起站上舞台，以原汁原味的老學校嘻哈風格完美演繹了「一生只有一次HBL」的熱血精神。

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