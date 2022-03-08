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PLG》克服21分落後！領航猿羅賓森飆分 土雙槍發威大逆轉國王

2022/03/08 22:04

領航猿施晉堯關鍵上籃助隊獲勝。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕P. LEAGUE+首場週二舉行的賽事就打出一場精采拉鋸戰，坐鎮主場的桃園領航猿克服最多21分落後，靠著羅賓森狂飆36分，加上「本土雙槍」盧峻翔和施晉堯關鍵時刻連續搶分，最後以97：95逆轉新北國王。

領航猿羅賓森上籃得分。（記者林正堃攝）

新北國王本季平均可投進12.9顆三分球，是全聯盟外線火力最狂的球隊，今天他們也展現拿手武器，半場就狂飆12顆三分球，追平聯盟紀錄，助隊取得58：37的巨大領先。

只不過，麥卡洛首節因傷傷退，讓國王只剩單洋將里金斯撐場，領航猿在下半場把握機會，靠著羅賓森、喬丹和陳昱瑞輪番跳出，拉出23：8的狂暴攻勢，將比分一度追到只差3分，兩隊在決勝節上演拉鋸戰，猿隊靠著盧峻翔在最後1分16秒的三分球助隊以92：91超前，接著國王李愷諺兩罰都落空，猿隊喬丹在倒數43秒再進球擴大領先。

雖然楊敬敏接下來兩罰俱中，助國王追到只差1分，但施晉堯之後上籃放進保險分，國王還在關鍵時刻發生走步失誤，比賽就此定調。

羅賓森36分、16籃板，喬丹拿19分，施晉堯和關達祐各拿11分為本土最佳，國王以里金斯的18分表現最佳，Q.戴維斯14分、16籃板。

領航猿關達祐。（記者林正堃攝）

領航猿施晉堯。（記者林正堃攝）

領航猿陳冠全與國王戴維斯爭球。（記者林正堃攝）

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