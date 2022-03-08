T1》余純安化身教練 率高雄海神隊友前進鳳甲國中

高雄全家海神隊隊長余純安（右）致贈全隊簽名球予鳳甲國中校長丁文祺（左）。（球團提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕高雄全家海神校園巡迴活動今前進鳳甲國中，隊長余純安、蘇文儒、呂威霆化身「海派教練」，特地下場協助該校男、女校隊展開特訓菜單，希望透過耕耘基層，為在地籃球盡心力。

呂威霆（右）指導鳳甲國中籃球隊。（球團提供）

鳳甲國中是高雄市唯一連3年獲選績效優良體育班，致力推動學生多元發展，提供學生豐富學習管道，近年也有女籃球員甄試進入北一女中，校長丁文祺表示，高雄全家海神隊命名與高雄港都特色相互呼應，感謝3位球員熱情指導，勉勵校隊球員，努力向偶像學習。余純安與蘇文儒、呂威霆擔任專屬教練，親自下場指導鳳甲男女校隊，內容包括熱身、運球到換手上籃，校隊球員也熱情提問，從如何長高、變壯，到有沒有過籃球夢，現場互動笑聲連連。

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蘇文儒（左）與鳳甲國中籃球隊互動。（球團提供）

蘇文儒回憶國中時，就對籃球運動充滿熱情，但從未想過能加入職業隊，如今美夢成真，他十分感恩也把握機會。余純安暢談隊長經歷，「球隊每位球員都是學習對象，擔任隊長最重要是控制情緒，並在球隊遭遇困難時，鼓勵彼此維持專注。」乙組出身的呂威霆分享，親友的鼓勵支持是最大動力，「我告訴自己，既然選擇離開家追求籃球夢，就要堅持下去，讓家人看到更好的我。」

鳳甲國中籃球隊訓練過程笑聲不斷。（球團提供）

高雄全家海神隊校園巡迴前進鳳甲國中。（球團提供）

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