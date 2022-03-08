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桌球》給浪浪一個家 莊智淵呼籲民眾愛心領養

2022/03/08 22:22

奧運桌球國手莊智淵拍公益廣告。（業者提供）

〔體育中心／綜合報導〕奧運桌球國手莊智淵熱心公益，去年東京奧運期間，各界高度關注賽況，他僅以「#謝謝大家一起愛浪浪」回應，感動許多民眾，甚至付諸行動響應認養。長期關注流浪動物議題的百靈佳殷格翰，特別邀請莊智淵合作拍攝公益廣告，並以「#謝謝大家一起愛浪浪」為題，呼籲民眾發揮愛心領養流浪動物。

日前公益影片選角，拍攝團隊一致認同「妞妞」，就是最適合詮釋莊智淵與毛孩間互動的選擇，因為他們足以呈現最真摯情感。在被莊智淵一家人收編前，妞妞已在街上流浪許久，某天莊媽媽發現妞妞活力降低、趕緊帶她就醫，才發現她曾經開過大刀；莊智淵全家討論後決定帶妞妞回家靜養，這一待就是14年，妞妞現在已經是球館元老級毛孩。公益廣告中一幕，是莊智淵回到球館，聽到聲音的妞妞立刻邁開緩慢步伐迎上前，莊智淵馬上摸摸她的頭、蹲低身體問候，舉手投足間真情流露，讓人感動不已。

莊智淵呼籲民眾發揮愛心領養流浪動物。（業者提供）

據統計，2021年台灣流浪動物領養率僅21%，許多縣市包括台北、台南等公立收容所更面臨爆籠危機。行政院農業委員會統計，2021年的台灣家戶毛孩飼養率僅28%，遠低於美國68%及澳洲61%，與國際相比，台灣仍有進步空間。莊智淵邀請民眾以國際的胸懷與視野，接納每一個等愛的生命。

　

　

　（影片連結：https://fb.watch/bBZNz6vp69/

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