PLG》關鍵時刻出現時間「回溯」 聯盟裁判長賽後解釋

施晉堯。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕P. LEAGUE+首場在週二舉行的賽事人氣不減，今天桃園巨蛋吸引2569人進場，戰況也高潮迭起，桃園領航猿克服21分落後劣勢，靠著羅賓森攻下36分，加上「本土雙槍」盧峻翔和施晉堯關鍵時刻連續進球，終場97：95逆轉新北國王。

幾乎整場落後的領航猿，靠著盧峻翔在決勝節最後1分14秒的三分彈逆轉，接著施晉堯切入上籃補進超前分，只是現場卻出現進攻秒數「回溯」的狀況，從剩下3秒調整回13秒，但國王也沒把握機會，Q.戴維斯在最後一波進攻發生走步失誤，勝負就此底定。

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聯盟裁判長林錦龍賽後解釋，當時楊敬敏罰球完剩下33.55秒，只是施晉堯在下一波進球後只剩3.3秒，等於這波攻勢花了至少30秒，再重看IRS即時回放系統後，才將時間補回，但至於是否能「回溯」，聯盟賽後會再討論。

對於此次紀錄台的失誤，國王教練萊恩並不願多談，他認為，領航猿就是秉持不放棄的態度，才會打出一場精采逆轉勝，而球隊也應該展現出像對手一樣的態度。

Q.戴維斯則表示，即便決勝階段出現裁判在進攻時間計算失誤，讓領航猿投進擴大領先的關鍵球，但不該抱怨紀錄台，而是因為球隊在第3節只拿15分而種下敗因。

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