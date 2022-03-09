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德國賽》與世界冠軍對練影片曝光 戴資穎大秀超神假動作、網前短球

2022/03/09 07:48

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎睽違8年參加超級300系列德國羽球公開賽，賽前與新科世錦賽男單冠軍、新加坡一哥駱建佑對練，小戴的假動作也讓世界冠軍上了一課。

戴資穎昨日在超級300系列德國羽球公開賽女單首輪，以21：11、21：15力退世界排名35的華裔美籍王苑力。值得一提的是，小戴賽前練習對手正是新科世錦賽男單冠軍駱建佑，教練賴建誠透露，由於台灣隊只有戴資穎參加德國賽，因此賽前練習就和其他國家一起，但一共有4位選手擠在同一場地，因此大家就決定一起練球。

而戴資穎與駱建佑的練球影片昨日也曝光，影片中戴資穎的展現出神入化的球技，在球場後方擊球突然將球吊往對方前場，讓駱建佑猝不及防，小戴的網前短球也把駱建佑耍得團團轉。

戴資穎今休兵一天，明天將和世界排名13的日本好手高橋沙也加爭奪8強門票，兩人生涯對戰由小戴取得優勢，前6次交手全勝。

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

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