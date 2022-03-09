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體育 籃球 NBA

NBA》確定重返費城！ B.西蒙斯將在板凳上為籃網隊友加油

2022/03/09 08:19

B.西蒙斯確定在後天重返費城七六人主場，但只會待在板凳上不出賽。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕B.西蒙斯（Ben Simmons）在本季跟七六人隊鬧得風風雨雨，在一球未打的情況下被交易到籃網，兩隊將在本週五於費城主場交手，總教練奈許（Steve Nash）也證實B.西蒙斯將會待在場邊為隊友加油。

被交易到籃網隊後B.西蒙斯因為背傷無法上場，不過奈許在今天受訪時表示，他將會在球隊前往費城七六人客場的比賽當中坐在板凳席：「這很棒，他在我們隊上，他需要跟隊友在一起然後一點點地擺脫他在費城發生的事情。」、「或許在費城所發生的事情對他來說可能永遠也都不會消失，但第一次（回歸費城）並去處理它總是好的。」

奈許也認為子弟兵能夠應付現場的噓聲：「我不認為他會天真到覺得自己不會得到一些噓聲，我希望他享受其中，這也是比賽的一部分。」

本季在暴龍隊因沒有發揮空間，在季中被裁後加盟籃網的老將卓吉奇（Goran Dragic）談起B.西蒙斯的話題道：「這大概不會令人太過愉快，就像我在多倫多（被噓）一樣，但事情就是這樣。我們都是職業球員，而且那最終就只是噓聲而已，你還是得上場比賽然後繳出自己最好的表現。只要不嚴重，沒有東西丟進來，只是口頭上的（謾罵），我不在乎。」

至於B.西蒙斯什麼時候能夠出賽仍是未知數，原本他有望在對七六人的比賽出場，但最近一周半他又傳出受到背傷困擾，現在他還沒有被獲准能夠參加練習，奈許表示，他認為B.西蒙斯還沒準備好5對5的訓練，但他的狀況有在進步當中。

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